Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 10.000 Euro Schaden verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstag zwischen 4 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten BMW im Quadrat M 2 und flüchtete anschließend. Die oder der Unbekannte touchierte das Auto an der Seite und hinterließ einen erheblichen Sachschaden. Dieser wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Da die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher noch nicht ermittelt wurde, sucht das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nach Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Nummer 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell