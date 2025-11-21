PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag wurde in ein Einfamilienhaus im Schlittweg eingebrochen und daraus Wertgegenstände entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte sich im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen verschafft. Der oder die Unbekannte gelangte über ein Fenster in das Innere und suchte in mehreren Räumen und Schränken nach Wertsachen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden Schmuckgegenstände im Wert von etwa 5.500 Euro sowie knapp 4.500 Euro Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

