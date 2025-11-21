PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall auf Geldinstitut - Zeugenaufruf, PM Nr. 4

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem bereits am 06.11.2025 ein noch unbekannter Täter eine Bankfiliale in der Eichendorfstraße überfiel, sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg weiterhin nach Zeugen. Der Unbekannte betrat die Bank gegen kurz vor 8 Uhr und forderte die Bankangestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld auf.

Gegen 08:55 Uhr flüchtete der Mann neuen Ermittlungen zufolge mit einem weißen Ford Transit.

Da die Kriminalpolizei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen ist, suchen die Beamtinnen und Beamten mit einem Fahndungsplakat nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. Angaben über die derzeit veröffentlichten Informationen hinaus können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht getätigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

