Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in gemeinnützige Werkstatt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt eines gemeinnützigen Vereins in der Kamenzer Straße im Mannheimer Stadtteil Vogelstang ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Außentür Zutritt in das Gebäude und versuchten dort einen in der Wand verankerten Tresor herauszubrechen, was ihnen letztlich misslang. Daraufhin drangen die Unbekannten in ein angrenzendes Nebengebäude ein und machten sich dort an einem weiteren Tresor zu schaffen. Abschließend entfernten sie sich auf unbekannte Art und Weise von der Örtlichkeit. Was genau entwendet wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit vom Polizeipostens Mannheim-Vogelstang des Polizeireviers Mannheim-Käfertal ermittelt. Personen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich unter der 0621 71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

