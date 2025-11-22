Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gefährliche Körperverletzung an Straßenbahnhaltestelle

Mannheim (ots)

Am 21. November, gegen 17:20 Uhr eskalierte ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei unbekannten, männlichen Tatverdächtigen und dem 37-jährigen Geschädigten. Nach aktuellem Ermittlungsstand griffen die Tatverdächtigen den Geschädigten mit Pfefferspray an und traktieren ihn mit Schlägen und Tritten.

Mehrere umstehende Passanten setzten daraufhin den Polizeinotruf ab.

Die zwei Tatverdächtigen flüchteten von der Tatörtlichkeit in Richtung des Mannheimer Hauptbahnhofs. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Der Geschädigte wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt. Vermutlich erlitt er nur oberflächliche Verletzungen, aber um Schlimmeres auszuschließen wurde er anschließend zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Des Weiteren wurde ein Bahnfahrer, der dem Geschädigten Hilfe leistete, durch das Einatmen des Pfeffersprays ebenfalls verletzt und gab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt wurde die Sachbearbeitung übernommen und Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannhem-Oststadt, Tel. 0621 174-3310, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell