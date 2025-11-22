PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Diebstahl mit Waffe

Heidelberg (ots)

Am 21. November 2025, gegen 15:45 Uhr wurden zwei Personen in der Nähe eines Schnellrestaurants in der Hebelstraße in Heidelberg durch vier Jugendliche angesprochen. Einer der Jugendlichen soll hierbei eine Schusswaffe mit sich geführt haben. Die Personen verständigten daraufhin die Polizei.

Die Jugendlichen hatten sich beim Eintreffen der Polizeikräfte am Einsatzort bereits von der Örtlichkeit entfernt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Jugendlichen nicht mehr festgestellt werden. Auch die durch die Zeugen beschriebene Schusswaffe konnte nicht aufgefunden werden.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sich die Jugendlichen an die zwei Personen gewandt und nacchfragt hatten, ob sie Marihuana dabei hätten. Als sie dies verneinten, habe ein Jugendlicher versucht den auf dem Boden befindlichen Rucksack zu greifen, um ihn zu durchsuchen. Dies sei durch den Besitzer jedoch verhindert worden. Hierbei habe er bemerkt, dass der Jugendliche eine vermeintliche Schusswaffe in seiner Jackentasche mit sich führte. Zu einer Bedrohungshandlung mit der Schusswaffe sei es aber nicht gekommen. Ob es sich um eine echte Schusswaffe oder eine sog. "Anscheinswaffe" handelte, ist nicht bislang nicht bekannt.

Nachdem sich die zwei Betroffenen daraufhin in das Schnellrestaurant zurückzogen, verließen die Jugendlichen die Örtlichkeit.

Durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte wurde die Sachbearbeitung übernommen und Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen gegen Unbekannt eingeleitet.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel. 06221 1857-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Fabian Horn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 06:10

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall im Kurvenbereich - PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Derzeit kommt es wegen einem Verkehrsunfall zu einem Polizeieinsatz bei der Überleitung von der B38a auf die B36 in Richtung SAP Arena. Über den Unfallhergang und verletzte Personen liegen noch keine detaillierten Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Jens Riemenschneider Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:52

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in gemeinnützige Werkstatt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt eines gemeinnützigen Vereins in der Kamenzer Straße im Mannheimer Stadtteil Vogelstang ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Außentür Zutritt in das Gebäude und versuchten dort einen in der Wand ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:10

    POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Winterdienstfahrzeug in Brand geraten

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nach einem technischen Defekt fingt am Donnerstagabend gegen 16:30 Uhr ein Winterdienstfahrzeug in der Dilsberger Straße während der Fahrt an zu brennen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und mittels Feuerlöscher eine erste Bekämpfung der Flammen im Motorraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren