Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Diebstahl mit Waffe

Heidelberg (ots)

Am 21. November 2025, gegen 15:45 Uhr wurden zwei Personen in der Nähe eines Schnellrestaurants in der Hebelstraße in Heidelberg durch vier Jugendliche angesprochen. Einer der Jugendlichen soll hierbei eine Schusswaffe mit sich geführt haben. Die Personen verständigten daraufhin die Polizei.

Die Jugendlichen hatten sich beim Eintreffen der Polizeikräfte am Einsatzort bereits von der Örtlichkeit entfernt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Jugendlichen nicht mehr festgestellt werden. Auch die durch die Zeugen beschriebene Schusswaffe konnte nicht aufgefunden werden.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sich die Jugendlichen an die zwei Personen gewandt und nacchfragt hatten, ob sie Marihuana dabei hätten. Als sie dies verneinten, habe ein Jugendlicher versucht den auf dem Boden befindlichen Rucksack zu greifen, um ihn zu durchsuchen. Dies sei durch den Besitzer jedoch verhindert worden. Hierbei habe er bemerkt, dass der Jugendliche eine vermeintliche Schusswaffe in seiner Jackentasche mit sich führte. Zu einer Bedrohungshandlung mit der Schusswaffe sei es aber nicht gekommen. Ob es sich um eine echte Schusswaffe oder eine sog. "Anscheinswaffe" handelte, ist nicht bislang nicht bekannt.

Nachdem sich die zwei Betroffenen daraufhin in das Schnellrestaurant zurückzogen, verließen die Jugendlichen die Örtlichkeit.

Durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte wurde die Sachbearbeitung übernommen und Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen gegen Unbekannt eingeleitet.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel. 06221 1857-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell