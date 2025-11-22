Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall im Kurvenbereich - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Samstagmorgen, gegen 05:50 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Ludwigshafener Straße (B 36) in Höhe der Auf- und Abfahrt zur B 38a. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Ludwigshafener Straße stadtauswärts und wollte nach links auf die B 38a in Richtung Mannheim-Rheinau abbiegen. Mutmaßlich aufgrund der vereisten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal zwischen den Leitplanken gegen den Brückenpfeiler der dortigen Fuß- und Radwegbrücke. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

