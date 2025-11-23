Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vollbrand einer Gartenhütte - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 03:45 Uhr, zu einem Brand einer Holzhütte in einem Schrebergarten unterhalb der Straße "Berghalde". Nach derzeitigem Ermittlungsstand war mutmaßlich ein Holzofen ursächlich für die Brandentstehung. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten brannte die Holzhütte komplett nieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung hat der Brandsachbearbeiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd übernommen.

