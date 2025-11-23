POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich auf Bundesstraße - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, ereignete sich am Samstagmorgen, gegen 05:50 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Ludwigshafener Straße (B 36) in Höhe der Auf- und Abfahrt zur B 38a. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Ludwigshafener Straße stadtauswärts und wollte nach links auf die B 38a in Richtung Mannheim-Rheinau abbiegen. Mutmaßlich aufgrund der vereisten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam ...

