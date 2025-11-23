POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich auf Bundesstraße - PM Nr. 1
Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Auf der B45 zwischen Hoffenheim und Zuzenhausen kam es gegen 03:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen hat sich ein Fahrzeug überschlagen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst befinden sich derzeit auf Anfahrt. Es wird nachberichtet.
