Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht mit einer verletzten Person - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:50 Uhr, wollte eine Personengruppe die Rohrbacher Straße, etwa auf Höhe der Bahnhofsstraße, überqueren. Als der 29-jährige Geschädigte bereits auf die Fahrbahn getreten war, kam es zur Kollision mit einem weißen Pkw, welcher aus Richtung Adenauerplatz kommend die Rohrbacher Straße befuhr. Der 29-Jährige wurde frontal erfasst und am Kopf verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Bahnhofstraße. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug, dem Fahrer oder dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich telefonisch, unter 0621-174 4111, mit dem Verkehrsdienst Heidelberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell