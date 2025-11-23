POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Rettungshubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1
Ilvesheim (ots)
An der Einmündung der L 597/L 541 ("Heddesheimer Spinne") kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Polizei, Rettungsdienst sowie Rettungshubschrauber sind derzeit im Einsatz. Nähere Informationen sind momentan nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell