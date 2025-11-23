PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Rettungshubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1

Ilvesheim (ots)

An der Einmündung der L 597/L 541 ("Heddesheimer Spinne") kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Polizei, Rettungsdienst sowie Rettungshubschrauber sind derzeit im Einsatz. Nähere Informationen sind momentan nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Sebastian Vierling
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

