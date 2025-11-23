POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Rettungshubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 03:50 Uhr, wollte eine Personengruppe die Rohrbacher Straße, etwa auf Höhe der Bahnhofsstraße, überqueren. Als der 29-jährige Geschädigte bereits auf die Fahrbahn getreten war, kam es zur Kollision mit einem weißen Pkw, welcher aus Richtung Adenauerplatz kommend die Rohrbacher Straße befuhr. Der 29-Jährige wurde ...

