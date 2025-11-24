Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf L630, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr kam es auf der L630 auf Höhe der Abfahrt zur L599 zu einem Unfall zwischen einem Kleinbus und einem BMW. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie dem Ausmaß sind noch nicht bekannt. Derzeit ist die L630 jedoch in Fahrtrichtung Brühl gesperrt. Der Verkehr wird auf die L599 abgeleitet.

