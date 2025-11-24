Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit fast 2 Promille Unfall verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr verursachte ein 22-jährige Mann mit fast 2 Promille einen Unfall im Einmündungsbereich Abt-Heinrich-Straße/Bischof-Johannes-Straße. Der Mann wollte mit seinem Seat von der Abt-Heinrich-Straße in die Bischof-Johannes-Straße einfahren, verlor ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über dessen Auto und kollidierte mit einem geparkten VW Transporter. Ein Zeuge bemerkte den Unfall und verständigte die Polizei. Sofort nahm die Polizeistreife starken Alkoholgeruch ausgehend von dem 22-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Das Auto des Betrunkenen war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell