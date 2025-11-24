PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit fast 2 Promille Unfall verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr verursachte ein 22-jährige Mann mit fast 2 Promille einen Unfall im Einmündungsbereich Abt-Heinrich-Straße/Bischof-Johannes-Straße. Der Mann wollte mit seinem Seat von der Abt-Heinrich-Straße in die Bischof-Johannes-Straße einfahren, verlor ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über dessen Auto und kollidierte mit einem geparkten VW Transporter. Ein Zeuge bemerkte den Unfall und verständigte die Polizei. Sofort nahm die Polizeistreife starken Alkoholgeruch ausgehend von dem 22-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Das Auto des Betrunkenen war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:08

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf L630 - PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nachdem am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der L630 ein Kleinbus mit einem BMW kollidierte, konnte die Fahrbahn zwischenzeitlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ein Kleinbus der Marke Fiat war auf der L630 in Richtung Brühl unterwegs, als ein entgegenkommender BMW nach links auf die L599 abbiegen wollte. Hierbei übersah der ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 07:24

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf L630, PM Nr. 1

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmorgen gegen 7 Uhr kam es auf der L630 auf Höhe der Abfahrt zur L599 zu einem Unfall zwischen einem Kleinbus und einem BMW. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie dem Ausmaß sind noch nicht bekannt. Derzeit ist die L630 jedoch in Fahrtrichtung Brühl gesperrt. Der Verkehr wird auf die L599 abgeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren