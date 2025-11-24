PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen informierte eine Spaziergängerin die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Sinsheim über einen beschädigten Zigarettenautomaten in der Wannestraße. Wie sich herausstellte, wurde der Automat in der Zeit zwischen Samstag, 21:20 Uhr, und Sonntag, 08:15 Uhr, mit einem unbekannten Sprengsatz derart beschädigt, dass die einzelnen Teile in einem Trümmerfeld von ca. 15 Metern um den Automaten herum verteilt lagen. Ebenso wurde die Wand, an welcher der Automat angebracht ist, in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Ebenso ist unklar, ob die Unbekannten Bargeld sowie Ware aus dem Automaten entwendet haben. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07271 / 690-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

