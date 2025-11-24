Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Außenbestuhlung

Mannheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache krachte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 24-Jähriger mit seinem BWM in die Außenbestuhlung eines Restaurants.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Mann um kurz vor 23:30 Uhr mit moderater Geschwindigkeit mit seinem Auto auf der Fressgasse unterwegs. Auf Höhe des Quadrats P 6 kam der BMW plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die dort aufgebaute, unbesetzte Außenbestuhlung eines Restaurants. Es wurden weder Personen gefährdet noch verletzt. Durch den Unfall entstand am Mobiliar ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Auch der BMW wurde durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem fuhr der 25-Jährige bis nach Ludwigshafen weiter. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt konnte den BMW auf einem Parkplatz in der Rheinuferstraße auffinden und Fahrer kontrollieren. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum ergaben sich bei ihm nicht. Warum der Mann kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Die Polizei stellte den Führerschein des 24-jährigen sicher. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

