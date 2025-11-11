PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Keller

Heinsberg (ots)

Unbekannte Personen gelangten in der Rheinertstraße durch die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in die Kellerräume, wo sie zwei Holztüren aufbrachen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 6. November (Donnerstag), 17 Uhr und dem 10. November (Montag), 4.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Autofahrerin fährt Fußgängerin am Kreisverkehr an und flüchtet / Zeugensuche

    Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Am Montagmorgen (10. November) ereignete sich am Kreisverkehr Breite Straße / Fichtenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 33 Jahre alte Frau beabsichtigte, gegen 10.45 Uhr vom REWE-Markt kommend die Breite Straße an einer Querungshilfe zu überqueren. Nachdem sie den Fahrstreifen in Richtung ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:00

    POL-HS: Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall

    Erkelenz-Matzerath (ots) - Am Montagmorgen (10. November) ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der L 227 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Mann aus Gangelt tödlich verletzt wurde (wir berichteten im Pressebericht Nummer 313 vom heutigen Tag). Das Verkehrskommissariat Geilenkirchen sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und / oder denen die Fahrweise des Wagens vor dem Unfall aufgefallen ist. Hinweise ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (Alkohol) Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Fahren ohne Fahrerlaubnis: In - Selfkant-Millen-Bruch: B 56 - Übach-Palenberg-Holthausen: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren