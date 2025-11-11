Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autofahrerin fährt Fußgängerin am Kreisverkehr an und flüchtet

Zeugensuche

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am Montagmorgen (10. November) ereignete sich am Kreisverkehr Breite Straße / Fichtenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 33 Jahre alte Frau beabsichtigte, gegen 10.45 Uhr vom REWE-Markt kommend die Breite Straße an einer Querungshilfe zu überqueren. Nachdem sie den Fahrstreifen in Richtung Brachelen passiert hatte, wartete sie kurz auf der Querungshilfe, bis ein aus ihrer Sicht von rechts kommender dunkler Pkw anhielt und sie durchwinkte. Als sie sich auf dem Fahrstreifen in Richtung Hückelhoven befand, überholte ein Kleinwagen den wartenden Pkw rechts im Kreisverkehr und touchierte die Hückelhovenerin, wodurch sich diese leichte Verletzungen zuzog. Der Wagen war mit einem älteren Paar besetzt. Das Verkehrskommissariat sucht nun zur Klärung des Unfalls die Fahrerin. Sie war zwischen 65 und 80 Jahre alt, schlank und hatte kurze graue Haare. Der Beifahrer war etwa gleichalt, hatte kurze Haare und war etwas kräftiger. Ebenso bittet die Polizei darum, dass sich der Fahrer des Pkw meldet, der von dem Kleinwagen rechts überholt wurde. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell