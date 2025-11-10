Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall

Erkelenz-Matzerath (ots)

Am Montagmorgen (10. November) ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der L 227 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Mann aus Gangelt tödlich verletzt wurde (wir berichteten im Pressebericht Nummer 313 vom heutigen Tag). Das Verkehrskommissariat Geilenkirchen sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und / oder denen die Fahrweise des Wagens vor dem Unfall aufgefallen ist. Hinweise unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell