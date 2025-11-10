PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hundehalter besprüht Mann mit Pfefferspray
Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Ein Wassenberger führte am 9. November (Sonntag) um kurz vor 17 Uhr im Bereich der Straße Am Bahnhof seinen Hund aus und traf dort auf einen Mann, der ebenfalls mit seinem nicht angeleinten Hund spazieren ging. Der 20-Jährige bat den unbekannten Mann mehrmals darum, seinen Hund anzuleinen. Daraufhin soll der Mann Pfefferspray hervorgeholt und versucht haben, den jungen Mann damit zu treffen. Da dieser dem Strahl ausweichen konnte, blieb er unverletzt. Der Unbekannte, der in Begleitung einer Frau unterwegs war, soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er wird als älterer Mann mit grauen Haaren beschrieben, der mit einer blauen Jeans, schwarzen Pullover und neon-orange-farbener Jacke bekleidet war. Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Zigarettenautomat gesprengt

    Erkelenz-Neu-Kuckum (ots) - Anwohner im Bereich Kuckumer Quellenweg / In Kuckum wurden am frühen Montagmorgen (10. November) gegen 02.15 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als sie dem Geräusch nachgingen, bemerkten sie zwei unbekannte Personen, die kurz zuvor einen Zigarettenautomaten aufgesprengt hatten und mit einer unbekannten Menge an Tabakwaren in einem roten Auto über den Kuckumer Quellenweg in ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Wohnungseinbruch

    Erkelenz (ots) - In der Goswinstraße drangen Einbrecher am vergangenen Wochenende zwischen Samstag (8. November), 17 Uhr, und Sonntag (9. November), 13 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Nach ersten Ermittlungen konnten sie allerdings keine Beute machen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Anhänger gestohlen

    Selfkant-Süsterseel (ots) - Unbekannte Personen stahlen am 8. November (Samstag), gegen 20.50 Uhr, auf der Suestrastraße vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses einen Kfz-Anhänger mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Sie flüchteten mit dem Anhänger mit einem roten Pkw in die Niederlande. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren