POL-HS: Hundehalter besprüht Mann mit Pfefferspray

Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Ein Wassenberger führte am 9. November (Sonntag) um kurz vor 17 Uhr im Bereich der Straße Am Bahnhof seinen Hund aus und traf dort auf einen Mann, der ebenfalls mit seinem nicht angeleinten Hund spazieren ging. Der 20-Jährige bat den unbekannten Mann mehrmals darum, seinen Hund anzuleinen. Daraufhin soll der Mann Pfefferspray hervorgeholt und versucht haben, den jungen Mann damit zu treffen. Da dieser dem Strahl ausweichen konnte, blieb er unverletzt. Der Unbekannte, der in Begleitung einer Frau unterwegs war, soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er wird als älterer Mann mit grauen Haaren beschrieben, der mit einer blauen Jeans, schwarzen Pullover und neon-orange-farbener Jacke bekleidet war. Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

