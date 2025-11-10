PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat gesprengt

Erkelenz-Neu-Kuckum (ots)

Anwohner im Bereich Kuckumer Quellenweg / In Kuckum wurden am frühen Montagmorgen (10. November) gegen 02.15 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als sie dem Geräusch nachgingen, bemerkten sie zwei unbekannte Personen, die kurz zuvor einen Zigarettenautomaten aufgesprengt hatten und mit einer unbekannten Menge an Tabakwaren in einem roten Auto über den Kuckumer Quellenweg in Fahrtrichtung Unterwestrich flüchteten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Wohnungseinbruch

    Erkelenz (ots) - In der Goswinstraße drangen Einbrecher am vergangenen Wochenende zwischen Samstag (8. November), 17 Uhr, und Sonntag (9. November), 13 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Nach ersten Ermittlungen konnten sie allerdings keine Beute machen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Anhänger gestohlen

    Selfkant-Süsterseel (ots) - Unbekannte Personen stahlen am 8. November (Samstag), gegen 20.50 Uhr, auf der Suestrastraße vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses einen Kfz-Anhänger mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Sie flüchteten mit dem Anhänger mit einem roten Pkw in die Niederlande. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Fahrerin einer weißen C-Klasse nach Unfall im Kreisverkehr gesucht

    Wegberg (ots) - Am Freitagmorgen (7. November) kam es im Kreisverkehr Heidekamp / Am Feldrain gegen 07.45 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einer Frau, die einen weißen Mercedes C-Klasse mit ukrainischem Kennzeichen lenkte, und einem 15 Jahre alten Fahrradfahrer. Die Fahrerin erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Jungen. Nachdem der Jugendliche geäußert hatte, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren