Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat gesprengt

Erkelenz-Neu-Kuckum (ots)

Anwohner im Bereich Kuckumer Quellenweg / In Kuckum wurden am frühen Montagmorgen (10. November) gegen 02.15 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als sie dem Geräusch nachgingen, bemerkten sie zwei unbekannte Personen, die kurz zuvor einen Zigarettenautomaten aufgesprengt hatten und mit einer unbekannten Menge an Tabakwaren in einem roten Auto über den Kuckumer Quellenweg in Fahrtrichtung Unterwestrich flüchteten.

