POL-HS: Einbruch in leerstehendes Restaurant
Wassenberg-Rothenbach (ots)
Zwischen letzter Woche Dienstag (4. November), 18 Uhr, und Samstag (8. November), 14 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein zurzeit geschlossenes Restaurant und entwendeten nach ersten Erkenntnissen unter anderem mehrere Küchengeräte.
