POL-HS: Einbruch in leerstehendes Restaurant

Wassenberg (ots) - Ein Wassenberger führte am 9. November (Sonntag) um kurz vor 17 Uhr im Bereich der Straße Am Bahnhof seinen Hund aus und traf dort auf einen Mann, der ebenfalls mit seinem nicht angeleinten Hund spazieren ging. Der 20-Jährige bat den unbekannten Mann mehrmals darum, seinen Hund anzuleinen. Daraufhin soll der Mann Pfefferspray hervorgeholt und versucht haben, den jungen Mann damit zu treffen. Da ...

mehr