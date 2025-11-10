PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in leerstehendes Restaurant

Wassenberg-Rothenbach (ots)

Zwischen letzter Woche Dienstag (4. November), 18 Uhr, und Samstag (8. November), 14 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein zurzeit geschlossenes Restaurant und entwendeten nach ersten Erkenntnissen unter anderem mehrere Küchengeräte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

