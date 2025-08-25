PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

25. August 2025 | Kreis Stormarn | 08.08.2025 - Trittau

Am 08. August 2025 (Freitag) kam es gegen 13:30 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Trittau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand beobachteten Zeugen, dass ein schwarzer LKW auf der Fahrbahn rangierte. Anschließend hörten sie einen Knall und sahen, dass der LKW und zwei Personen in Warnwesten neben einer umgeknickten Straßenlaterne standen. Anschließend entfernte sich der LKW ohne sich weiter um die Schäden zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet? Wer kann Hinweise auf den verursachenden LKW und seinen Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Trittau per E- Mail unter: trittau.pst@polizei.landsh oder per Telefon unter: 04154/ 7073-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2020
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

