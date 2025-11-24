Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Unbekannte greifen Mann in Sportsbar an - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 26-jähriger Mann in einer Sportsbar von drei bislang unbekannten Tätern körperlich malträtiert.

Nachdem der junge Mann am Sonntag gegen 04:30 Uhr auf einem Treppenabsatz in der Pettenkoferstraße schwer verletzt und unterkühlt von einem Zeugen aufgefunden worden war, konnte er gegenüber der alarmierten Polizeistreife lediglich mitteilen, dass er von drei Männern in einer Bar in der Waldhofstraße geschlagen und getreten wurde. Um den gewalttätigen Tätern zu entkommen, habe er einen etwa zwei Meter hohen Zaun überstiegen und sich hierbei an der Hand verletzt. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand dieser sind neben den Tatbeteiligungen auch der Ablauf sowie die Hintergründe der Tat. Es werden Personen gesucht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell