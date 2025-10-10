Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Gießener Zoll deckt Schmuggelversuch auf - 83.600 Zigaretten entdeckt

Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Gießen, Standort Kassel, haben bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle auf der Autobahn 4 einen Schmuggelversuch aufgedeckt. In Höhe Bad Hersfeld überprüfte die Zollstreife einen PKW mit polnischem Kennzeichen, der von Polen nach Frankreich unterwegs war. Auf Nachfragen gab der 29-jährige polnische Fahrer zunächst an, keine Zigaretten mitzuführen - lediglich sogenannte Heets zum Eigenverbrauch habe er dabei. Außerdem erklärte er, das Fahrzeug gehöre einem in Polen lebenden Freund. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges machten die Beamtinnen und Beamten eine erstaunliche Entdeckung. Unter einem schwarzen Tuch im Kofferraum kamen insgesamt 83.600 unversteuerte Zigaretten zum Vorschein. Der Fahrer zeigte sich überrascht und war sich keiner Schuld bewusst. "Solche Funde zeigen, dass auch Routinekontrollen einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung leisten", erklärt Stephanie Auerswald, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Gießen. "Bei dieser Menge gehen wir von gewerbsmäßigem Handel aus." Durch den versuchten Schmuggel entstand ein Steuerschaden von rund 16.000,00 EUR. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

