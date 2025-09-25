Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Perspektivwechsel im Job: Hauptzollamt Gießen macht beim bundesweitern Aktionstag "Schichtwechsel" mit

Gießen (ots)

Heute findet der bundesweite Aktionstag "Schichtwechsel" statt. Hierzu wechseln Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Deutschland ihren Arbeitsplatz und lernen so eine neue Sicht auf die jeweils andere Arbeitswelt kennen. Bereits seit mehreren Jahren beteiligt sich der Zoll an diesem Projekt. In diesem Jahr findet deutschlandweit an 19 Hauptzollämter ein Tausch des Arbeitsplatzes statt. Auch das Hauptzollamt Gießen beteiligt sich und übernahm eine Schicht im Hofgut Friedelhausen in Lollar. Hierbei handelt es sich um ein inklusives Projekt, in dem Menschen mit Behinderung leben und arbeiten. Es bietet vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten im "grünen Bereich", so zum Beispiel mit Tieren und Pflanzen und in der Lebensmittelverarbeitung. Die Zöllnerinnen und Zöllner packten während ihrer "Schicht" tatkräftig mit an. Ob bei der Zubereitung des Mittagessens, beim Kehren des Hofes, beim Schneiden von Basilikum, an der Seite einer Tierärztin bei der Versorgung einer Kuh oder beim Basteln für den hofeigenen Laden - überall war ihr Einsatz und Geschick gefragt. "Wir waren sehr beeindruckt von der Begeisterung, der Hingabe und der Liebe zum Detail, mit der hier in so vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und gelebt wird - von der Landwirtschaft über die Käserei, die Jahreszeiten- und Kräuterwerkstatt bis hin zur Backstube und dem Hofladen", erklärt Stephanie Auerswald, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Gießen. "Es fühlt sich an wie eine große Familie, in die wir sofort mit aufgenommen wurden. Der Schichtwechsel hat auf eindrucksvolle Weise unser gegenseitiges Verständnis gestärkt und dazu beigetragen, Vorurteile abzubauen." Am 1. Oktober 2025 kommen die Beschäftigten des Hofguts Friedelhausen zum Gegenbesuch an das Hauptzollamt Gießen um die Tätigkeiten des Zolls besser kennenzulernen und eine "Schicht" zu übernehmen. Zusatzinformation: Auch Interesse an der Arbeit des Zolls? Die Hauptzollämter nehmen noch bis zum 15. Oktober 2025 Bewerbungen für eine Ausbildung oder ein duales Studium (Ausbildungs-/Studienbeginn 1. September 2026) entgegen. Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen. Denn die Arbeitsplätze des Zolls sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet. Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere beim Zoll unter www.zoll-karriere.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls.

