POL-MZG: PKW-Aufbruch in Beckingen-Saarfels im Bereich "Saargarten" - Zeugen gesucht

Merzig (ots) - Zum wiederholten Mal muss die Polizeiinspektion Merzig eine Serie von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen verzeichnen. Nach Taten in Mettlach, Brotdorf und Saarhölzbach in den zurückliegenden Wochen waren die unbekannten Täter in der vergangenen Nacht, vom 15. zum 16.01.2025, in Merzig-Schwemlingen aktiv. In mehreren Straßenzügen gingen die Täter geparkte Fahrzeuge an und überprüften die ...

mehr