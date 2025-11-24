Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Tresor aus Vereinsgebäude gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt wurde aus einem Büro eines Vereinsgebäudes ein Tresor entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr und Montagfrüh gegen 07:50 Uhr eine Tür des Gebäudes in der Straße Im Pfeifferswörth auf und suchte in den Büroräumen nach Wertgegenständen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde aus einem Schrank ein Tresor samt Inhalt entwendet. Die Täterschaft verließ die Örtlichkeit anschließend in unbekannte Richtung. Im Zuge der Ermittlungen konnte der entwendete Tresor in der Nähe eines Fitnessstudios im Stadtteil Neckarstadt aufgefunden werden. Durch Gewalteinwirkung wurde der Tresor geöffnet und das darin befindliche Bargeld in Höhe von knapp 1.000 Euro sowie eine EC-Karte entwendet.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

