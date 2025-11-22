Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Feuer in Chemiestoffbetrieb

Lübeck (ots)

Am Samstagvormittag um kurz nach 10:00 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck zu einem Spezialbetrieb zur Verarbeitung von unter anderem Wismut alarmiert. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und es wurden umgehend Einsatzkräfte entsenden. Nach der ersten Erkundung durch den Einsatzleiter konnte eine Rauchentwicklung in einem Maschinenraum festgestellt werden. Zum Zeitpunkt des Ereignisses befanden sich keine Mitarbeitenden im Gebäude. Schnell konnten Einsatzkräfte unter Atemschutz die Flammen niederschlagen. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Menschen in der Umgebung. Gefahrstoffe wurden nicht freigesetzt. Insgesamt waren ca. 50 Kräfte der Wachen 2 und 3 sowie der Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt, Israelsdorf, Dummersdorf, Siems, Genin und Moisling sowie die Führungsdienste der Feuerwache 1 im Einsatz.

