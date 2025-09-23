Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Weiterer Brand in Lübeck

Lübeck (ots)

Im Verlauf des Dienstagnachmittags kam es zu einem weiteren Einsatz der Feuerwehr Lübeck. Kurz vor 17:00 Uhr alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Lübeck einen Löschzug sowie die Freiwilligen Feuerwehren Padelügge/Buntekuh, Innenstadt und Israelsdorf in die Wickedestraße. Hier kam es im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses zu einer Rauchentwicklung. Im Gebäude hielten sich zu diesem Zeitpunkt insgesamt fünf Personen auf, wovon sich drei Personen selbstständig aus dem Gebäude retten konnten. Zwei weitere Personen wurden durch die Kräfte im Gebäude in Sicherheit gebracht und betreut. Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz in den Keller vor. Um 17:24 Uhr wurde Feuer aus gemeldet. Insgesamt waren ca. 25 Einsatzkräfte vor Ort. Die Bewohnerinnen und Bewohner blieben unverletzt.

Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell