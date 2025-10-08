Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Feuer im Lübecker Stadtteil Karlshof

Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Lübeck (ots)

Lübeck, 8. Oktober 2025 - Ein Großbrand im Stadtteil Karlshof hat am frühen Abend zu einem intensiven Einsatz der Lübecker Feuerwehr geführt. Gegen 19 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein, in denen Passanten von einem Feuer im Dachbereich einer Lagerhalle berichteten. Laut ersten Angaben war der Brand von einem Parkplatz des benachbarten Lebensmittelmarkts aus sichtbar.

Unverzüglich rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus, um die Flammen zu bekämpfen und eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren dicke Rauchwolken und Flammen aus dem Dachbereich zu sehen. Umgehend wurden mehrere Löschangriffe aufgebaut, um das Feuer zu bekämpfen. Hierfür kommen auch zwei Drehleitern zum Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Durch die starke Rauchentwicklung veranlasste der Einsatzleiter eine Warnung der Bevölkerung im Bereich Karlshof über das Modulare Warnsystem und die daran angeschlossenen Warn-Apps.

Die Löschmaßnahmen werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Derzeit sind circa 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr wurden ebenfalls alarmiert, um den Grundschutz der Stadt sicherzustellen.

Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell