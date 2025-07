Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - Täter gaben sich als Bankmitarbeiter aus

Hennef (ots)

Am Freitagmorgen (25. Juli) gegen 10:30 Uhr wurde eine Seniorin aus Hennef Opfer eines Trickdiebstahls.

Ein bislang unbekannter Mann klingelte an der Haustür der Frau und gab sich als Mitarbeiter eines Geldinstituts aus. Ihm gelang es, das Vertrauen der Seniorin zu gewinnen. Gemeinsam begaben sie sich in das Wohnzimmer des Hauses.

Etwa 20 Minuten später erschien ein zweiter Unbekannter an der Haustür und gab an, seinen "Kollegen" abholen zu wollen. Anschließend verließen beide Männer gemeinsam das Grundstück. Kurz darauf bemerkte die Seniorin, dass ihr Portemonnaie mit Bargeld sowie Bankkarten entwendet worden war.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- Täter 1: circa 60-65 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kurze dunkle Haare, trug ein helles Hemd und einen dunkelbraunen Anzug.

- Täter 2: circa 30-35 Jahre alt, ebenfalls etwa 180 cm groß, kurze dunkle Haare, bekleidet mit dunkler Kleidung.

Die Tat ereignete sich im Bereich zwischen der Frankfurter Straße und der Kronprinzenstraße in Hennef. Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3521 bei der Polizei zu melden.

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis das sie überwinden müssen um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Die meisten bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf ein Grundmuster zurückführen: Das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt. Die Polizei rät: Lassen Sie sich von Handwerkern oder Bankmitarbeitern den Namen und den Grund der Arbeiten nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma/Bank an und lassen sich die Angaben bestätigen. Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige, wenn sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell