Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit E-Scooter über rote Ampel

Siegburg (ots)

Am Freitagabend (25. Juli) gegen 23:30 Uhr befuhren Beamte der Polizeiwache Siegburg die Alleestraße in Richtung des Kreuzungsbereichs Alleestraße / Wilhelmstraße. Dabei bemerkten sie einen E-Scooter-Fahrer, der trotz Rotlichts an der für ihn geltenden Ampel die Kreuzung überquerte.

Die Beamten stoppten den 46-jährigen Fahrer und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum sowie möglichen Drogenkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Ein zusätzlich durchgeführter Drogenvortest verlief ebenfalls positiv.

Der Mann gab an, vor Fahrtantritt sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss eingeleitet.

Hinweise der Polizei:

Hier nochmal in aller Kürze die Regeln zum Fahren von E-Rollern: - Mindestalter 14 Jahre, - Alkoholgrenzen wie beim Autofahren, - nur eine Person auf dem E-Roller, - Fahren auf Radwegen, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen. Wenn keiner vorhanden ist, auf der Fahrbahn. Der Gehweg ist tabu! - E-Roller brauchen eine Betriebserlaubnis und eine gültige Versicherung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell