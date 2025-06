Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall auf Parkplatz - Unfallverursacher flüchtig

Northeim (ots)

37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Dienstag, 24.06.2025, 18.20 - 18.45 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Dienstagnachmittag parkte ein 31-jähriger Mann gegen 18.20 Uhr seinen roten Pkw auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Einbecker Landstraße in Northeim. Als er gegen 18.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen in Form von Kratzern an der hinteren Beifahrertür fest. Ein Unfallverursacher gab sich allerdings nicht zu erkennen.

Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 1000,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell