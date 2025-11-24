PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand eines Carports - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend geriet im Stadtteil Kirchheim ein Carport auf einem Schulgelände im Stadtteil Kirchheim in Brand.

Mehrere Zeugen informierten kurz vor 19 Uhr Polizei und Feuerwehr, dass auf dem Hof einer Schule in der Schäfergasse ein Carport in Brand geraten sei. Unter besagtem Carport standen mehrere Mülltonnen in Flammen, welche auch auf den Carport übergriffen. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargrundstücke und Nachbarhäuser verhindern und den Brand löschen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Auch die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Brandermittler.

Zeuginnen oder Zeugen, die auf den Brand aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

