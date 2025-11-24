PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag wurde in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses im Ortsteil St. Ilgen eingebrochen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 06:50 Uhr und 16:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen in der Kurfürstenallee. Der oder die Unbekannte suchte jeweils in mehreren Räumen nach wertvollen Gegenständen. Aus einer Wohnung wurde der gesamte Schmuck aus einer Schmuckschatulle sowie zwei Armbanduhren entwendet.

Auch in der anderen Wohnung, die sich ebenfalls in dem Mehrparteienhaus befindet, wurde die Täterschaft fündig. Sie nahmen einen hochwertigen Mantel sowie Schmuckstücke aus Gold und Platin aus einem Schmuckkasten in ihren Besitz und verließen anschließend die Wohnung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

