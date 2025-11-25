PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Mehrere geparkte Autos beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Käfertal kam es zwischen Sonntagabend und Montagmittag zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Bislang wurden der Polizei vier Autos gemeldet, die durch Unbekannte in der Baumstraße mutwillig beschädigt wurden. Drei der Fahrzeuge wiesen an den Windschutzscheiben einen Sprung auf, bei einem vierten Fahrzeug war die Beifahrertür zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Auch im Stadtteil Mannheim-Vogelstang kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Eine bislang unbekannte Täterschaft zerstach an einem BMW, der in der Nacht von Montag auf Dienstag im Cottbuser Weg stand, zwei Reifen. Zudem entstand ein Schaden am rechten Außenspiegel. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

