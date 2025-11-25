PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus erfasst Fußgängerin - eine Person leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin am Montagmorgen in St. Leon-Rot wurde eine 18-jährige Fußgängerin leicht verletzt.

Eine 66-jährige Frau befuhr gegen 7.45 Uhr mit einem Linienbus die Marktstraße von Reilingen kommend in Richtung Rot. Dabei übersah sie die 18-Jährige, die an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren sollte und erfasste diese. Die 18-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen in Form von Körperprellungen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Heidelberg und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Busfahrerin.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:45

    POL-MA: Heidelberg: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern - eine verletzte Person

    Heidelberg (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern am Montagabend im Stadtteil Rohrbach wurde ein 50-Jähriger schwer verletzt. Ein 28-jähriger Mann befuhr gegen 19.45 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg ohne Licht und entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Bergfriedhof kam ihm ein 50-jähriger ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:03

    POL-MA: Mannheim: Mehrere geparkte Autos beschädigt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Im Mannheimer Stadtteil Käfertal kam es zwischen Sonntagabend und Montagmittag zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Bislang wurden der Polizei vier Autos gemeldet, die durch Unbekannte in der Baumstraße mutwillig beschädigt wurden. Drei der Fahrzeuge wiesen an den Windschutzscheiben einen Sprung auf, bei einem vierten Fahrzeug war die Beifahrertür zerkratzt. Der Gesamtschaden ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:10

    POL-MA: Mannheim: Raub an Bahnhof-Unterführung - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 0:30 Uhr und 01:00 Uhr, war ein 26 Jahre alter Mann zu Fuß am Bahnhof Mannheim-Waldhof unterwegs. Als er den Treppenabgang in Richtung Unterführung hinunterlief, wurde er plötzlich von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen, indem diese ihm mit einem ebenfalls unbekannten Gegenstand gegen den Kopf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren