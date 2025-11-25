PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kleidung auf Heizkörper löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Mannheim (ots)

Gegen 11:10 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aufgrund eines gemeldeten Brands in der Lortzingstraße aus. Vor Ort eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte Rauch fest, der aus einer Wohnung im 4. OG ausgemacht werden konnte. Wie sich herausstellte, legte die Anwohnerin Kleidung zum Trocknen auf den Heizkörper, woraufhin diese Feuer fingen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Einsatzmaßnahmen wurden die Bahngleise kurzzeitig durch die Fahrzeuge der Feuerwehr blockiert. Bis auf die verschmorte Kleidung entstand kein weiterer Sachschaden.

