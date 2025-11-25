Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Ein 62-Jähriger fuhr am Montag um kurz vor 12 Uhr mit seinem Skoda auf der B 36/Helmut-Kohl-Straße vom Parkring in Richtung Fahrlachtunnel. Dabei war er auf der linken der zwei Fahrspuren unterwegs. Als die Ampel vor ihm von Grün auf Gelb wechselte, bremste er nach aktuellem Ermittlungsstand stark ab. Er kam mit seinem Auto erst nach der Haltelinie zum Stehen. Ein 61-jähriger LKW-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug unmittelbar hinter dem Skoda fuhr, versuchte ebenfalls noch abzubremsen. Aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands konnte er aber ein Auffahren auf das Heck des Skodas nicht mehr vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand mit 28.000 Euro ein erheblicher Gesamtschaden. Nach aktuellem Stand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

