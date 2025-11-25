Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Goldschmuck aus Einfamilienhaus entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag gegen 13:30 Uhr und Montagvormittag gegen 10:00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Teichweg und entwendete daraus mehrere Schmuckgegenstände.

Der oder die Unbekannte öffnete zunächst einen Rollladen einer Terrassentür und hebelte diese anschließend auf, um in das Innere des Wohnanwesens zu gelangen. Es wurde in mehreren Räumen und Schränken nach Wertvollem gesucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge entwendete die unbekannte Täterschaft mehrere Schmuckstücke aus Gold. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist bislang noch unklar.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben den Fall übernommen und suchen Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell