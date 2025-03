Feuerwehr Stadt Soest

FW-SOE: Wohnungsbrand in Soest fordert ein Todesopfer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Soest (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden die beiden Löschzüge der Innenstadt um 23:30 Uhr zu einem Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr in den Müllingser Weg alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Dichter Rauch drang aus einer Wohnung, und es war unklar, ob sich noch Personen im Inneren befanden. Sofort gingen zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung vor.

Die Einsatzkräfte fanden eine Person in der Wohnung und brachten sie umgehend ins Freie. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die betroffene Person in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Trotz aller Bemühungen konnte im Krankenhaus leider nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten. Im Anschluss an die Menschenrettung wurde der Brand weiter bekämpft und verbliebene Glutnester abgelöscht, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die genaue Brandursache wird nun von den zuständigen Behörden ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Stadt Soest, übermittelt durch news aktuell