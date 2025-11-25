Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Hauswand geprallt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte am Montagnachmittag eine 86-jährige Autofahrerin in Hockenheim.

Die Seniorin bog gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW aus der Gartenstraße nach rechts auf die Hauptstraße ein. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen eine Laterne und schließlich gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall gegen die Laterne löste sich der daran befestigte Verkehrsspiegel und stürzte auf die Windschutzscheibe des VW.

Die 86-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt, ihr Fahrzeug jedoch war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Hockenheim. Da nicht auszuschließen ist, dass der Unfall auf das fortgeschrittene Alter der Dame zurückzuführen war, wurde die zuständige Führerscheinstelle zur weiteren Prüfung über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell