PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Hauswand geprallt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte am Montagnachmittag eine 86-jährige Autofahrerin in Hockenheim.

Die Seniorin bog gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW aus der Gartenstraße nach rechts auf die Hauptstraße ein. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen eine Laterne und schließlich gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall gegen die Laterne löste sich der daran befestigte Verkehrsspiegel und stürzte auf die Windschutzscheibe des VW.

Die 86-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt, ihr Fahrzeug jedoch war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Hockenheim. Da nicht auszuschließen ist, dass der Unfall auf das fortgeschrittene Alter der Dame zurückzuführen war, wurde die zuständige Führerscheinstelle zur weiteren Prüfung über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 12:20

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf L594

    Wiesloch (ots) - Ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer geriet am Montag gegen 16:50 Uhr auf der L594 in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 27-Jährige war in Richtung Frauenweiler unterwegs, als er sein Auto aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr steuerte. Die entgegenkommende 69-jährige Fiat-Fahrerin versuchte ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:00

    POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Ein 62-Jähriger fuhr am Montag um kurz vor 12 Uhr mit seinem Skoda auf der B 36/Helmut-Kohl-Straße vom Parkring in Richtung Fahrlachtunnel. Dabei war er auf der linken der zwei Fahrspuren unterwegs. Als die Ampel vor ihm von Grün auf Gelb wechselte, bremste er nach aktuellem Ermittlungsstand stark ab. Er kam mit seinem Auto erst nach der Haltelinie zum Stehen. Ein 61-jähriger LKW-Fahrer, der mit ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:57

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallgeschädigter gesucht

    Mannheim (ots) - Am Montag gegen 13 Uhr touchierte eine 79-jähriger Autofahrer in der Freitagsgasse beim Ausparken ein danebenstehendes Auto und bemerkt erst zu Hause das Schadensausmaß. Vom schlechten Gewissen geplagt, meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizei. Als eine Streife des Polizeireviers Sinsheim den Parkplatz des dortigen Spielplatzes aufsuchte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren