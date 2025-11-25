POL-MA: Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus - PM 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es in der Katharinenstraße in Mannheim zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund einer massiven Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus. Über die Ursache oder mögliche verletzte Personen ist derzeit noch nichts bekannt.
