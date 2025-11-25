PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es in der Katharinenstraße in Mannheim zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund einer massiven Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus. Über die Ursache oder mögliche verletzte Personen ist derzeit noch nichts bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Kai Wimmer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 25.11.2025 – 13:45

    POL-MA: Heidelberg: Wertvoller Schmuck aus Wohnanwesen gestohlen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Heidelberger Südstadt wurde in ein Wohnanwesen eingebrochen. Anschließend verließ die bislang unbekannte Täterschaft mit wertvoller Beute die Örtlichkeit. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend gegen 19:00 Uhr und Montagmorgen gegen 08:00 Uhr kletterte der oder die Unbekannte über einen Zaun, um auf das Grundstück des Einfamilienhauses in ...

