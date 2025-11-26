Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher flüchten ohne Beute - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 05:25 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu zwei Firmengeländen in der Hägebüchstraße. Hierfür öffneten die Täter gewaltsam das verschlossene Stahlgittertor einer Firma und gelangten so auf deren Gelände. Durch die Gewalteinwirkung entstand an dem Tor ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Über das Gelände der Firma erreichten die Unbekannten einen Zaun, welcher an ein weiteres Firmengelände grenzte. Nachdem die Täterschaft auch diesen Zaun beschädigte und sich hierdurch Zutritt auf das Gelände verschaffte, durchwühlte sie zunächst zwei auf dem Areal unverschlossen abgestellte Fahrzeuge, einen VW und einen Peugeot. Im Weiteren beschädigten die Einbrecher an dem VW mutwillig die hintere linke Tür und am Peugeot die Fahrertür. Außerdem wurden beide Fahrzeuge durch die Täterschaft wenige Meter bewegt. Ob die Autos gefahren oder geschoben wurden, ist noch unklar. Anschließend versuchten die Unbekannten, eine Stahltür eines Geräteraumes aufzubrechen. Aus nicht bekannten Gründen misslang es den Tätern jedoch und ließen von der weiteren Tatbegehung ab. Am Grenzzaun sowie an der Stahltür entstand Sachschaden, der auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Wertgegenstände entwendet. Videoaufzeichnungen konnten vor Ort gesichert werden. Diese werden derzeit durch die Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neulußheim, Tel.:06205 / 31129 (08-16 Uhr), oder beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205 / 2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell