Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Wohnungseinbruch in Nittel

Nittel (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 16. November 2025, bis Dienstag, 18. November 2025, kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Wiesenstraße in Nittel.

Unbekannte Täter brachen dabei über eine Terrassentür in das Anwesen ein und erbeuteten Gegenstände in einem mittleren vierstelligen Wert.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
