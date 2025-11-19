POL-PPTR: POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 48. KW
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 48. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 24. November:
L 28, Neunkirchen; B 50, Zeltingen-Rachtig; B 51, Welschbillig; L 47, Wehlen; B 257, Wolsfeld
Dienstag, 25. November:
B 51, Welschbillig; B 50, Kommen; B 49, Wasserbilligerbrück; L 13, Karlshaus
Mittwoch, 26. November:
B 41, Niederbrombach; B 53, Longuich; K 47, Hillesheim; B 51, Idesheim; L 64, Laufeld
Donnerstag, 27. November:
B 407, Kell; B 327, Hermeskeil; A 602, Longuich; L 10, Kerpen; L 16, Pantenburg
Freitag, 28. November:
B 419, Wasserliesch; B 53, Briedel; L 54, Wengerohr; L 47, Maring-Noviand
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell