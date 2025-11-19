PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 48. KW

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 48. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 24. November:

L 28, Neunkirchen; B 50, Zeltingen-Rachtig; B 51, Welschbillig; L 47, Wehlen; B 257, Wolsfeld

Dienstag, 25. November:

B 51, Welschbillig; B 50, Kommen; B 49, Wasserbilligerbrück; L 13, Karlshaus

Mittwoch, 26. November:

B 41, Niederbrombach; B 53, Longuich; K 47, Hillesheim; B 51, Idesheim; L 64, Laufeld

Donnerstag, 27. November:

B 407, Kell; B 327, Hermeskeil; A 602, Longuich; L 10, Kerpen; L 16, Pantenburg

Freitag, 28. November:

B 419, Wasserliesch; B 53, Briedel; L 54, Wengerohr; L 47, Maring-Noviand

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
  • 18.11.2025 – 17:01

    POL-PPTR: Täter bei Wohnungseinbruch gestört

    Trier (ots) - Am frühen Morgen des Dienstags, 18. November 2025, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Paulinstraße ein. Vermutlich brachen die Täter gegen 6 Uhr eine Seitentür des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude. Die im Haus anwesenden Bewohner wurden auf die fremden Personen aufmerksam und störten diese bei ihrer Tat, weshalb die Täter flüchteten. Die Kriminalpolizei Trier sucht ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 16:52

    POL-PPTR: Polizei sucht Zeugen nach einem Trickdiebstahl aus einer Wohnung

    Schweich (ots) - Am Freitag, 14. November 2025, verschafften sich zwei unbekannte Täter gegen 14:30 Uhr durch eine List Zugang zu einer Wohnung in der Straße Am Kinderland. Dabei verwickelte eine Täterin die Bewohnerin in der Wohnung in ein Gespräch über einen möglichen Umzug in ein benachbartes Pflegeheim. Während dieser Ablenkung gelangte vermutlich eine ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 16:42

    POL-PPTR: Diebstahl aus PKW

    Trier (ots) - Unbekannte Täter gingen am Sonntag, 16. November 2025, gegen 2 Uhr, ein Auto am Pferdemarkt in Trier an. Die Täter erbeuteten aus dem PKW eine schwarze Winterjacke, in der sich entsprechende Wertgegenstände befanden. Das Auto war zur Tatzeit vermutlich unverschlossen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390. Die Polizei empfiehlt, Autos auch bei kurzer Abwesenheit immer entsprechend abzuschließen und ...

    mehr
