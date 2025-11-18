PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl aus PKW

Trier (ots)

Unbekannte Täter gingen am Sonntag, 16. November 2025, gegen 2 Uhr, ein Auto am Pferdemarkt in Trier an. Die Täter erbeuteten aus dem PKW eine schwarze Winterjacke, in der sich entsprechende Wertgegenstände befanden.

Das Auto war zur Tatzeit vermutlich unverschlossen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Die Polizei empfiehlt, Autos auch bei kurzer Abwesenheit immer entsprechend abzuschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

