PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Pressesofortmeldung: Vollsperrung B51 nach schwerem Verkehrsunfall

B51 Windmühle (ots)

Heute Morgen, gegen 9:40 Uhr, ereignete sich auf der B51 zwischen Trier und Bitburg, in Höhe Windmühle, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Die B51 ist in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird einige Zeit andauern. Es kommt derzeit zu starken Rückstau auf der B51. Eine Umleitung wird eingerichtet - die Unfallstelle nach Möglichkeit weiträumig umfahren und rechtzeitig auf andere Routen ausweichen. Bilden Sie eine Rettungsgasse und leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte folge.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 15:53

    POL-PPTR: Polizei zieht positives Resümee anlässlich des CDU-Landesparteitags

    Morbach (ots) - Am heutigen Samstag fand der 77. Landesparteitag der rheinland-pfälzischen CDU in der Baldenauhalle in Morbach statt. Als Gast war unter anderem der Bundesvorsitzende der CDU und amtierende Bundeskanzler Friedrich Merz vor Ort. Dies nahmen ca. 110 Menschen zum Anlass, zwischen 12 und 15 Uhr eine Demonstration mit einem Aufzug durch die Stadt Morbach ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:58

    POL-PPTR: Unbekannte sprechen Kinder und Jugendliche an - die Polizei informiert

    Kinheim / Hetzerath (ots) - "Soll ich dich ein Stück mitnehmen?" - einer der Sätze, mit denen in Kinheim und Hetzerath in den letzten Wochen Kinder und Jugendliche angesprochen wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei deutet nichts auf einen Personenzusammenhang oder das Vorliegen einer Straftat hin. Gleichzeitig sorgten die Vorfälle bei vielen Familien ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren