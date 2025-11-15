PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei zieht positives Resümee anlässlich des CDU-Landesparteitags

Morbach (ots)

Am heutigen Samstag fand der 77. Landesparteitag der rheinland-pfälzischen CDU in der Baldenauhalle in Morbach statt. Als Gast war unter anderem der Bundesvorsitzende der CDU und amtierende Bundeskanzler Friedrich Merz vor Ort.

Dies nahmen ca. 110 Menschen zum Anlass, zwischen 12 und 15 Uhr eine Demonstration mit einem Aufzug durch die Stadt Morbach durchzuführen, um gegen die Politik der Bundesregierung zu demonstrieren.

"Der Parteitag verlief erwartungsgemäß professionell und ohne Zwischenfälle. Aber auch die verantwortlichen Anmelder der Demonstration und deren Teilnehmer hielten sich an die Vereinbarungen aus dem Kooperationsgespräch. Wir mussten weder Störungen beseitigen noch Strafanzeigen aufnehmen. Von daher sind wir aus polizeilicher Sicht mit dem Verlauf des heutigen Einsatztags sehr zufrieden," konstatiert die einsatzverantwortliche Leiterin der Polizeidirektion Trier, Polizeioberrätin Romy Berger.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Uwe Konz
Pressesprecher

Telefon: 0651 983 40020
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

