Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Telefonbetrug: Falsche Polizeibeamte von der echten Polizei festgenommen

Tawern (ots)

Bereits am Mittwoch, 5. November, erhielt eine 70 Jahre alte Frau aus Tawern einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Der Betrüger behauptete, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei und ihr Name auf einer aufgefundenen Liste der Diebesbande stehen würde. Darüber hinaus behauptete der falsche Polizist, dass bisher lediglich eine Person dieser angeblichen Bande festgenommen worden sei und deshalb weiterhin die Gefahr eines Diebstahls von Geld- und Wertgegenständen der Frau bestehe. Da man zudem den Bankmitarbeitern der Hausbank der 70-Jährigen nicht vertrauen könne, sollte sie ihr gesamtes Geld von ihrem Sparbuch abheben und im Verlauf einem weiteren angeblichen Polizisten übergeben.

Da die Banken zum Zeitpunkt des Anrufs bereits geschlossen hatten, wurde das weitere Gespräch auf Donnerstag, 6. November, vertagt. Die zwischenzeitlich alarmierte Kriminalpolizei Trier konnte den am Vortag angekündigten Geldabholer, den falschen Polizisten, schließlich am Donnerstagnachmittag nach kurzer Flucht in Tawern festnehmen. Außerdem nahmen die Beamten zwei Mittäter vorläufig fest, die auf einem Waldweg in der Nähe der Anschrift der Geschädigten mit einem Mietwagen auf ihren Komplizen warteten.

Der 21-jährige Abholer und die zwei weiteren Beschuldigten (22 und 20 Jahre) wurden am Freitag, dem 7. November 2025, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier in allen drei Fällen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten bzw. in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

